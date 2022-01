Amici 21, Cristiano La Bozzetta punge Raimondo Todaro e difende Carola Puddu (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nel daytime di Amici 21, andato in onda ieri mercoledì 19 gennaio, Raimondo Todaro ha fatto una proposta in vista del in vista del serale del talent show. Il maestro ha deciso di utilizzare la media delle gare di ballo ed il ballerino ultimo in classifica dovrà abbandonare la scuola di Canale 5. La classifica è la seguente: Dario, Serena, Mattia, Christian e Carola a questa verranno aggiunti i voti di un ulteriore gara. La ballerina Carola non è d’accordo perché crede chi sia una strategia per eliminare gli allievi della sua maestra Alessandra Celentano: Va bene quindi io devo andare a casa praticamente. Cioè mi dispiace, ma se per far fuori gli allievi della squadra della maestra Celentano e un po’ è anche questo con Cristiano. Per farli fuori o comunque per penalizzarli, quando noi ... Leggi su isaechia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nel daytime di21, andato in onda ieri mercoledì 19 gennaio,ha fatto una proposta in vista del in vista del serale del talent show. Il maestro ha deciso di utilizzare la media delle gare di ballo ed il ballerino ultimo in classifica dovrà abbandonare la scuola di Canale 5. La classifica è la seguente: Dario, Serena, Mattia, Christian ea questa verranno aggiunti i voti di un ulteriore gara. La ballerinanon è d’accordo perché crede chi sia una strategia per eliminare gli allievi della sua maestra Alessandra Celentano: Va bene quindi io devo andare a casa praticamente. Cioè mi dispiace, ma se per far fuori gli allievi della squadra della maestra Celentano e un po’ è anche questo con. Per farli fuori o comunque per penalizzarli, quando noi ...

Bomber10298148 : carola è sempre stata penalizza a in queste gare, così come cristiano. Dovrebbero fare altre gare, non solo basate… - martieaka : RT @phosphen_es: Mirko, Matt, Flaza, Inder, Elisabetta, Kandy, Tommaso, Giacomo, Simone, Guido, Virginia, Ale, Andrea, Elena, Tommaso, Cri… - Novella_2000 : #Amici21, Cristiano si scaglia contro la proposta di Todaro di eliminare Carola - mammachioccia_ : RT @giocmedia: #amici21 T0daro sta devastando questo programma. Schifava Guido, Cristiano e Virginia. Ora vuole fare fuori Carola. Amici… - Nikysani : Non bisogna indignarsi per Cristiano e Virginia fuori perché ad amici certi tipi di ballerini non verranno mai valo… -