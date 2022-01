Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)DEL 19 GENNAIOORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA VIA PONTINA. ABBIAMO CODE PER UN VEICOLO IN PANNE TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E SPINACETO, IN DIREZIONE POMEZIA RESTIAMO SULLA VIA PONTINA, PIU’ A SUD, TRA APRILIA E GENIO CIVILE CODE PER CANTIERI IN CORSO, IN DIREZIONE LATINA A PROPOSITO DI CANTIERI, PERSONALE SU STRADA PER LAVOI SULLA A1 MILANO NAPOLI NEL TRATTO COMPRESO TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI E, IN QUESTO CASO IN DIREZIONE FIRENZE, TRA GLI SVINCOLI PONZANONO E MAGLIANO SABINA. AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’ PER GLI UTENTI IN VIAGGIO. VI INVITIAMO COMUNQUE A PRESTARE ATTENZIONE PASSIAMO AL TRAFFICO PERLOPIU SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DI QUALCHE ...