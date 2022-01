Tutti uniti nella diversità | Ue alla ricerca della capitale europea dell’inclusione

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Fatta l’Europa, bisogna fare gli europei. Per la prima volta quest’anno l’Ue ha deciso di istituire il premio per la “”. Un simbolico riconoscimento per tutte le città e le regioni che si sono distintelotta contro ogni tipo di discriminazione. L’iniziativa, che rientra nel Piano d’azione Ue contro il razzismo e la Strategia per l’uguaglianza delle persone LGBTQI, mira a dare riconoscimento a quegli enti locali che si sono distinti per migliorare la situazione delle persone o diquei gruppi di persone esposti alle più svariate forme di discriminazione. Il motto dell’Unioneinfatti parla chiaro: “Unita” e proprio per questo motivo ...