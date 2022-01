Traffico Roma del 19-01-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione via del Foro Italico riaperto altra via di Tor di Quinto e Corso Francia verso lo stadio Olimpico era stato chiuso in seguito a un incidente tutta rimangono le code a tratti dalla Salaria e sulla Salaria code nelle due direzioni tra la tangenziale e viale Liegi file in via Flaminia da via di Grottarossa a Corso Francia verso il centro diversi gli incidenti sulle strade della capitale in via Cassia all’altezza dell’ospedale Fatebenefratelli Ci sono code nelle due direzioni e poi su via Tiburtina all’incrocio con via Casal dei Pazzi è ancora in via Gregorio XIII nei pressi di via Camillo Mazzella incidente anche in via Appia Nuova nei pressi di Piazza Sulmona via Alfonsine rimane chiusa per Verifiche Tecniche all’altezza del sottovia di via Cristoforo Colombo infine causa dell’alto ...