Soleil fa una previsione sul prossimo eliminato del GF Vip e la “spara grossa” su Jessica – VIDEO (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Pronostici e previsioni in vista della prossima prima serata di venerdì del GrandeFratello Vip. Chi potrebbe rischiare di uscire dalla Casa tra Jessica, Federica, Davide e la coppia Urtis-Marini? Soleil ha un suo preciso pensiero in merito. Soleil fa una previsione e la spara grossa su Jessica Una previsione? Per me, in base a come... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Pronostici e previsioni in vista della prossima prima serata di venerdì del GrandeFratello Vip. Chi potrebbe rischiare di uscire dalla Casa tra, Federica, Davide e la coppia Urtis-Marini?ha un suo preciso pensiero in merito.fa unae lasuUna? Per me, in base a come... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Claudiastweets2 : RT @LucaOsserva: Soleil ha definitivamente aperto gli occhi. Censura o non censura, senza aiutini. Perché lei è Soleil non una qualunque.… - _El_Mala : @ClariHaile non ti stanchi di parlare sempre male di Soleil nelle tue dirette? Più che altro leggi solo le domande… - _Overgron_ : RT @turututiti: MIRIANA che dice di SOLEIL “quando crescerà si renderà conto “ beh detto da te MIRIANA che hai 50 anni e i comportamenti di… - Antonel45sck : RT @AmiciaLittle: Jess comunque non è solo una bella ragazza con un cuore grande, ma è anche molto fine, elegante e si vede che è il suo na… - gaetano_barbati : Abbiamo capito che Soleil è una cuoca come Katia è una mediatrice diplomatica. #GFvip -