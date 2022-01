Sassuolo-Cagliari, Mazzarri: “Contentissimo della prestazione, siamo in emergenza” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Sono Contentissimo per la prestazione perché eravamo in emergenza con ragazzi tipo Ladinetti che era tanto che non giocava, Obert che aveva giocato solo in Coppa Italia contro una squadra di B. Dispiace per il fuorigioco millimetrico ma abbiamo fatto bene con belle trame di gioco, si cerca sempre di giocare, pressare alto, abbiamo cambiato marcia e si è visto. Qualche recupero per la Fiorentina? Ogni giorno è una novità, anche Lykogiannis è stato male, stavamo per partire e si sono fermati altri due”. Lo ha dichiarato il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri a Italia 1 al termine della sconfitta subita per 1-0 contro il Sassuolo. In chiusura un pensiero sulla possibile convocazione in nazionale di Joao Pedro. “È importante, lui ha sempre stimoli, è un trascinatore ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Sonoper laperché eravamo incon ragazzi tipo Ladinetti che era tanto che non giocava, Obert che aveva giocato solo in Coppa Italia contro una squadra di B. Dispiace per il fuorigioco millimetrico ma abbiamo fatto bene con belle trame di gioco, si cerca sempre di giocare, pressare alto, abbiamo cambiato marcia e si è visto. Qualche recupero per la Fiorentina? Ogni giorno è una novità, anche Lykogiannis è stato male, stavamo per partire e si sono fermati altri due”. Lo ha dichiarato il tecnico delWaltera Italia 1 al terminesconfitta subita per 1-0 contro il. In chiusura un pensiero sulla possibile convocazione in nazionale di Joao Pedro. “È importante, lui ha sempre stimoli, è un trascinatore ...

