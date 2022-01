Salernitana, fatta per Mazzocchi: i dettagli (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Salernitana targata Sabatini ha concluso il primo colpo: è fatta per Mazzocchi del Venezia, domani atteso in città per visite e firma La Salernitana chiude per il primo colpo in entrata del mercato targato Iervolino Sabatini. I campani hanno definito l’affare con il Venezia per Mazzocchi. L’esterno arriverà domani in città per le visite mediche e la firma. Contratto pluriennale e titolo definitivo per l’esterno napoletano. A riferirlo è Salernitana News. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Latargata Sabatini ha concluso il primo colpo: èperdel Venezia, domani atteso in città per visite e firma Lachiude per il primo colpo in entrata del mercato targato Iervolino Sabatini. I campani hanno definito l’affare con il Venezia per. L’esterno arriverà domani in città per le visite mediche e la firma. Contratto pluriennale e titolo definitivo per l’esterno napoletano. A riferirlo èNews. L'articolo proviene da Calcio News 24.

