Report allenamento | c’è la notizia su Insigne

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La SSC Napoli, tramite i suoi canali ufficiali, ha reso noto ildella seduta odierna svolta all’SSC Napoli Konami Training Center. Di seguito, il: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 15 per la 23esima giornata di Serie A. Foto SSC Napoli La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con una fase dedicata al torello. Successivamente partita a tema a campo ridotto e seduta tattica.ha svolto parte del lavoro personalizzato in campo e parte in gruppo. Lavoro personalizzato in campo per Ospina.

Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 15 per la 23esima giornata di Serie A. Allenamento mattutino per il Napoli in vista del derby di domenica contro la Salernitana. Ecco il report ufficiale della società azzurra: "La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con ...