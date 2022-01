Remy Gardner, infortunio al polso destro in allenamento (Di mercoledì 19 gennaio 2022) infortunio per Remy Gardner, che è stato protagonista di uno sfortunato incidente in allenamento. Il pilota, fresco campione del mondo di Moto2, sabato era impegnato con il motocross. Ha rimediato quindi una piccola frattura al polso destro, con l’operazione già avvenuta attraverso il posizionamento di due viti. Il rientro adesso si prospetta fondamentale per la prossima stagione del pilota. L’idea è quella di rientrare per i test di Sepang, previsti nei giorni che vanno dal 31 gennaio al 2 febbraio. L’australiano è pronto al salto di qualità, dopo essere stato il primo del suo paese a vincere in Moto2. Esordirà con KTM nel team Tech 3, portandosi quindi a un livello più alto e provando a imporsi anche nella nuova categoria. Tutto questo, dopo il rientro da questo sfortunato sinistro; ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022)per, che è stato protagonista di uno sfortunato incidente in. Il pilota, fresco campione del mondo di Moto2, sabato era impegnato con il motocross. Ha rimediato quindi una piccola frattura al, con l’operazione già avvenuta attraverso il posizionamento di due viti. Il rientro adesso si prospetta fondamentale per la prossima stagione del pilota. L’idea è quella di rientrare per i test di Sepang, previsti nei giorni che vanno dal 31 gennaio al 2 febbraio. L’australiano è pronto al salto di qualità, dopo essere stato il primo del suo paese a vincere in Moto2. Esordirà con KTM nel team Tech 3, portandosi quindi a un livello più alto e provando a imporsi anche nella nuova categoria. Tutto questo, dopo il rientro da questo sfortunato sinistro; ...

