Quirinale: Faraone, 'destino Governo non sia condizione per candidatura Draghi' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 (Adnkronos) - Mario Draghi "sta bene ovunque, oggettivamente si porta dietro l'ipotesi di quello che accadrebbe dopo di lui al Governo" se fosse eletto Capo dello Stato, "ma non può certamente essere questa una condizione”. Lo ha affermato il capogruppo di Italia viva al Senato, Davide Faraone, ospite di 'Omnibus' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 (Adnkronos) - Mario"sta bene ovunque, oggettivamente si porta dietro l'ipotesi di quello che accadrebbe dopo di lui al" se fosse eletto Capo dello Stato, "ma non può certamente essere questa una”. Lo ha affermato il capogruppo di Italia viva al Senato, Davide, ospite di 'Omnibus' su La7.

