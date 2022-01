**Quirinale: da Iv sì a odg Fdi-Fi per voto per positivi** (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Italia viva voterà a favore degli ordini del giorno presentati alla Camera da Fratelli d'Italia e Forza Italia che chiedono interventi anche del Governo per consentire la partecipazione al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica ai 'grandi elettori' positivi al Covid o in quarantena. Lo ha annunciato Marco Di Maio, vicecapogruppo del partito. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Italia viva voterà a favore degli ordini del giorno presentati alla Camera da Fratelli d'Italia e Forza Italia che chiedono interventi anche del Governo per consentire la partecipazione alper l'elezione del Presidente della Repubblica ai 'grandi elettori' positivi al Covid o in quarantena. Lo ha annunciato Marco Di Maio, vicecapogruppo del partito.

Advertising

TV7Benevento : **Quirinale: da Iv sì a odg Fdi-Fi per voto per positivi**... - TV7Benevento : **Quirinale: approfondire odg su voto a positivi, Pd chiede breve sospensione lavori Camera**... - TV7Benevento : **Quirinale: Governo si rimette ad Aula su odg Fdi e Fi per voto anche per positivi a Covid**... - Agenparl : QUIRINALE: FI, PRESENTATO ODG PER GARANTIRE VOTO A TUTTI I 1009 GRANDI ELETTORI) - -