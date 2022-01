“Non abbiamo capito, forse Bersani…”. Gruber, gelo in studio sul Quirinale: come ridicolizza la sinistra (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Letta, Conte e Speranza hanno una linea comune sul Quirinale ma non abbiamo capito quale. Speriamo che Bersani che la possa chiarire”. Così Lilli Gruber ha esordito nella presentazione della puntata di Otto e Mezzo di mercoledì 19 gennaio. Dopo la pubblicità, il discorso è subito entrato nel vivo con l'ospite di serata, appunto Pier Luigi Bersani. Il punto di partenza è il vertice tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza. “Diciamo che lo immagino qual è la linea”, ha risposto ironicamente l'ex segretario del Pd, che poi ha aggiunto: “Primo, lavoreremo di comune accordo; secondo, non è vero che la destra detta le regole; terzo, la destra tiri via la proposta divisiva, che sia Berlusconi o qualcun altro. Si deve discutere per trovare una figura che possa aiutarci a superare quello che è un problema, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Letta, Conte e Speranza hanno una linea comune sulma nonquale. Speriamo che Bersani che la possa chiarire”. Così Lilliha esordito nella presentazione della puntata di Otto e Mezzo di mercoledì 19 gennaio. Dopo la pubblicità, il discorso è subito entrato nel vivo con l'ospite di serata, appunto Pier Luigi Bersani. Il punto di partenza è il vertice tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza. “Diciamo che lo immagino qual è la linea”, ha risposto ironicamente l'ex segretario del Pd, che poi ha aggiunto: “Primo, lavoreremo di comune accordo; secondo, non è vero che la destra detta le regole; terzo, la destra tiri via la proposta divisiva, che sia Berlusconi o qualcun altro. Si deve discutere per trovare una figura che possa aiutarci a superare quello che è un problema, ...

