NOAA | Riscaldamento globale: è stato l'anno più caldo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Arrivano i dati ufficiali del NOAA, il National Oceanic and Atmospheric Administration, sul Riscaldamento globale. Spoiler: la situazione è più grave di quanto potessimo immaginare. Il 2021 è stato un anno disastroso. Il Riscaldamento globale è un fenomeno di incremento delle temperature medie della superficie della Terra non riconducibile a cause naturali. Questo aumento è stato riscontrato a partire dall'inizio del XX secolo (NOAA) – curiosauro.itRiscaldamento globale; il report del NOAA Il 2021 è stato l'anno più caldo della storia per almeno due miliardi di persone. A comunicarlo è il NOAA, ovvero il National Oceanic and Atmospheric Administration.

