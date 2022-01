New York, esplosione in una casa nel Bronx: un morto e otto feriti. Le immagini dei soccorsi riprese dai poliziotti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un’esplosione di gas e il successivo incendio in una casa a schiera nel quartiere del Bronx di New York City hanno ucciso una persona e ferito altre otto. Lo ha affermato il sindaco Eric Adams in una conferenza stampa. Secondo quanto riportato in precedenza dai media, due dei feriti erano in condizioni critiche mentre cinque agenti di polizia sono stati portati in ospedale a causa dell’inalazione di fumo. L’esplosione è avvenuta a 869 Fox Street, vicino a Bill Rainey Park, teatro di un un altro grande incendio che solo pochi giorni fa ha ucciso 17 persone L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un’di gas e il successivo incendio in unaa schiera nel quartiere deldi NewCity hanno ucciso una persona e ferito altre. Lo ha affermato il sindaco Eric Adams in una conferenza stampa. Secondo quanto riportato in precedenza dai media, due deierano in condizioni critiche mentre cinque agenti di polizia sono stati portati in ospedale a causa dell’inalazione di fumo. L’è avvenuta a 869 Fox Street, vicino a Bill Rainey Park, teatro di un un altro grande incendio che solo pochi giorni fa ha ucciso 17 persone L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

