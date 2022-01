Minacce no vax, Pregliasco: “La mia famiglia è un po’ agitata” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Un rigurgito di Minacce su Telegram”. Fabrizio Pregliasco ci ha fatto l’abitudine ormai a essere bersaglio dei no vax che questa volta hanno anche diffuso su una chat alcuni dei sui dati sensibili. “Hanno trovato il mio numero sul sito dell’Università qualche tempo fa e l’hanno messo”, dice rassegnato il virologo all’Adnkronos Salute. “Per ora non mi hanno creato problemi – dice il medico – però…”. Paura? “No. Ma la mia famiglia si è un po’ agitata – ammette – e c’è anche il dispiacere per questi attacchi ingiustificati”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Un rigurgito disu Telegram”. Fabrizioci ha fatto l’abitudine ormai a essere bersaglio dei no vax che questa volta hanno anche diffuso su una chat alcuni dei sui dati sensibili. “Hanno trovato il mio numero sul sito dell’Università qualche tempo fa e l’hanno messo”, dice rassegnato il virologo all’Adnkronos Salute. “Per ora non mi hanno creato problemi – dice il medico – però…”. Paura? “No. Ma la miasi è un po’– ammette – e c’è anche il dispiacere per questi attacchi ingiustificati”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

