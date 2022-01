Migranti | la nuova Agenzia Ue per l' Asilo inizia suo mandato

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Oggi è il primo giorno del nuovodellaEuropea per l'(Euaa). L'sostituirà la vecchia Easo ampliandone i poteri. Grazie alla revisione di, sancita a seguito dell'...

Advertising

telodogratis : Nuova strage di migranti: 43 morti nel naufragio - LuigiMastropao1 : RT @Presa_Diretta: Salari da fame, licenziamenti, morti sul lavoro, concorsi truccati, ospedali travolti da #Covid, banditi digitali, anima… - Brontolo2013 : Con la nuova nomina alla presidenza del Parlamento europeo ,visto che è un avvocato di Malta,magari vedremo qualche… - AstroPhotophilo : RT @Presa_Diretta: Salari da fame, licenziamenti, morti sul lavoro, concorsi truccati, ospedali travolti da #Covid, banditi digitali, anima… - pluto073 : RT @Presa_Diretta: Salari da fame, licenziamenti, morti sul lavoro, concorsi truccati, ospedali travolti da #Covid, banditi digitali, anima… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti nuova

Today.it

Laagenzia "consentirà l'arrivo di esperti delle procedure di asilo rapidamente dove richiesto" e "consentirà la formazione dei funzionari nazionali di modo che l'approccio all'asilo sia sempre ...Speravano di raggiungere le Canarie. L'imbarcazione su cui viaggiavano non ha retto. Tra le vittime anche donne e bambini. Solo dieci i sopravvissuti. I soccorsi hanno impiegato ore prima di ...Al termine del giudizio direttissimo, lo straniero verrà nuovamente espulso. (Unioneonline/s.s.) L’Unione Sarda ha scelto di aprire i propri articoli ai commenti dei lettori con l’obiettivo di far cre ..."È un giorno importante per la politica migratoria, sia dal punto di vista operativo che simbolico" spiega la commissaria agli affari interni ...