Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ripicche e porte chiuse, una grave crisi”, ecco i motivi della loro separazione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo settimane di pettegolezzi e indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono separati: “Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita”, hanno dichiarato in una nota diffusa ieri 18 gennaio. Nessun dettaglio è stato rivelato, nulla si sa sulle motivazioni che hanno portato una coppia così amata a lasciarsi. Secondo il Corriere, però, pare che da più di un anno le cose non andassero molto bene. “Una grave crisi”, tra Ripicche, silenzi e porte chiuse, con Tomaso Trussardi sempre più spesso nella sua Bergamo e la conduttrice svizzera invece a Milano con le figlie (Sole, 8 anni e Celeste, 6 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo settimane di pettegolezzi e indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati:si sono separati: “Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita”, hanno dichiarato in una nota diffusa ieri 18 gennaio. Nessun dettaglio è stato rivelato, nulla si sa sulle motivazioni che hanno portato una coppia così amata a lasciarsi. Secondo il Corriere, però, pare che da più di un anno le cose non andassero molto bene. “Una”, tra, silenzi e, consempre più spesso nella sua Bergamo e la conduttrice svizzera invece a Milano con le figlie (Sole, 8 anni e Celeste, 6 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - FQMagazineit : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ripicche e porte chiuse, una grave crisi”, ecco i motivi della loro separazi… - robertina19899 : RT @GiusCandela: Striscia la notizia consegnerà il tapiro a Michelle Hunziker come avvenuto per Ambra? #Striscialanotizia - ph_pluton : RT @GiusCandela: Striscia la notizia consegnerà il tapiro a Michelle Hunziker come avvenuto per Ambra? #Striscialanotizia -