Luca Attanasio | arrestati gli assassini dell' ambasciatore italiano La polizia | ' Volevano un riscatto'

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Prima svolta nelle indagini per l'omicidionella Repubblica democratica del . A quasi un anno dall'agguato in cui perse la vita insieme alla sua scorta, il carabiniere ...

Ultime Notizie dalla rete : Luca Attanasio

Al momento dell'agguato,era in missione fuori da Goma con il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite che avrebbe dovuto garantirne la sicurezza. Appena pochi giorni fa il ...La polizia congolese avrebbe arrestato i presunti assassini dell' ambasciatore italiano, ucciso in un'imboscata il 22 febbraio 2021 assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo. Lo annunciano le autorità del Nord Kivu in una conferenza stampa a ...a partire dal Francesco Battistini Il diplomatico è stato ucciso un anno fa con un fuciliere e l'autista Ecco i colpevoli dell'omicidio dell'ambasciatore ...Prima svolta nelle indagini per l'omicidio dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio nella Repubblica democratica del Congo. A quasi un anno dall'agguato in cui perse la ...