La RB18 pronta per la prossima settimana | Horner | “Raggiunti gli obiettivi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Giornate intense a Milton Keynes. Non sembra mancare il lavoro negli ultimi tempi nella fabbrica della Red Bull,ora a concretizzare i traguardi prefissati per il 2022 con l’assemblaggio della. Non poche le aspettative sulla nuova vettura. Un baluardo per Max Verstappen, in difesa del titolo iridato del 2021, oltre che potenziale trampolino di lancio per la Red Bull verso la Coppa Costruttori. Un notevole salto di qualità per le prestazioni della Red Bull? Certo è che il prossimo modello di Verstappen e Sergio Perez potrà già essere a breve operativo. Unacruciale laper il team anglo-austriaco, termine previsto per il completamento delle operazioni alla monoposto.: “Laha raggiunto la maggior parte degli...