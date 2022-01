Immenso Palladio | le ville vicentine patrimonio Unesco

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non tutti sanno che gli ipercelebri palazzi e monumenti di Washington hanno un comune denominatore veneto, nella persona dell'architetto padovano Andreache, con il suo impareggiabile stile ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Immenso Palladio

TGCOM

Villa Almerico Capra - Universalmente nota come La Rotonda a ridosso della città di Vicenza, è considerata il capolavoro assoluto deled è la villa più copiata al mondo, anche in tempi ...Venezia piange oggi le sue troppe Chiese chiuse. Un patrimonio senza tempo e dal valore, che una delle firme storiche della Rai, Maurizio Crovato, conduttore del TG2 e poi volto ...del. ...Fu appunto in provincia di Vicenza che il celebre architetto veneto cinquecentesco (1508-1580) operò maggiormente al punto che, nonostante fosse nato a Padova, è da sempre definito “architetto vicenti ...