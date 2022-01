Il padre dell'ambasciatore ucciso: ' non credo al rapimento, voglio giustizia' (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Salvatore Attanasio, ai nostri microfoni si dice scettico sull'operazione che ha portato agli arresti in Congo. 'Mi fido solo dell'inchiesta italiana' dice il padre del diplomatico Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Salvatore Attanasio, ai nostri microfoni si dice scettico sull'operazione che ha portato agli arresti in Congo. 'Mi fido solo'inchiesta italiana' dice ildel diplomatico

