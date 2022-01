Il little black dress perfetto per l’inverno 2022? Quello di Elisabetta Canalis (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ogni fashion addicted che si rispetti ha nel proprio guardaroba alcuni capi che sono irrinunciabili: un paio di jeans, un blazer, una camicia bianca. Oppure un abito nero, che non può assolutamente mancare nel vostro armadio. E se siete alla ricerca del little black dress perfetto per la stagione fredda, ecco che Elisabetta Canalis arriva in vostro soccorso. Per lanciare la seconda stagione di Vite da copertina, di cui è conduttrice, la ex velina ha infatti sfoggiato un minidress nero che ci ha fatto innamorare. Un abito corto, dal tessuto lucido, che fascia perfettamente la figura grazie ai drappeggi e all’arricciatura sui lati che lo rendono ancora più sofisticato. Il tutto, poi, arricchito dalle maniche lunghe a sbuffo, realizzate in un morbidissimo velluto in ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ogni fashion addicted che si rispetti ha nel proprio guardaroba alcuni capi che sono irrinunciabili: un paio di jeans, un blazer, una camicia bianca. Oppure un abito nero, che non può assolutamente mancare nel vostro armadio. E se siete alla ricerca delper la stagione fredda, ecco chearriva in vostro soccorso. Per lanciare la seconda stagione di Vite da copertina, di cui è conduttrice, la ex velina ha infatti sfoggiato un mininero che ci ha fatto innamorare. Un abito corto, dal tessuto lucido, che fascia perfettamente la figura grazie ai drappeggi e all’arricciatura sui lati che lo rendono ancora più sofisticato. Il tutto, poi, arricchito dalle maniche lunghe a sbuffo, realizzate in un morbidissimo velluto in ...

