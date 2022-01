I cittadini europei chiedono auto meno inquinanti (Di giovedì 20 gennaio 2022) I cittadini europei chiedono norme più severe nei confronti dei costruttori di vetture. Ma non è tutto: si dicono anche disposti a pagare di più per veicoli più “green”.È ciò che emerge da un rapporto di T&E (Transport & Environment, Federazione europea di ONG per i trasporti e l’ambiente) sulla base di un sondaggio condotto da YouGov (società internazionale che si occupa di ricerche di mercato) su ottomila persone sul territorio UE (Germania, Francia, Italia, Spagna, Polonia, Romania e repubblica Ceca), che anticipa le nuove regole “Euro 7” della Commissione europea, attese in aprile, per contrastare l’inquinamento atmosferico che causa decine di migliaia di morti premature all’anno e decine di miliardi in costi sanitari.Il 76% degli intervistati ha affermato che i produttori dovrebbero essere legalmente obbligati a ridurre ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 gennaio 2022) Inorme più severe nei confronti dei costruttori di vetture. Ma non è tutto: si dicono anche disposti a pagare di più per veicoli più “green”.È ciò che emerge da un rapporto di T&E (Transport & Environment, Federazione europea di ONG per i trasporti e l’ambiente) sulla base di un sondaggio condotto da YouGov (società internazionale che si occupa di ricerche di mercato) su ottomila persone sul territorio UE (Germania, Francia, Italia, Spagna, Polonia, Romania e repubblica Ceca), che anticipa le nuove regole “Euro 7” della Commissione europea, attese in aprile, per contrastare l’inquinamento atmosferico che causa decine di migliaia di morti premature all’anno e decine di miliardi in costi sanitari.Il 76% degli intervistati ha affermato che i produttori dovrebbero essere legalmente obbligati a ridurre ...

