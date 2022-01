Grillo: pm di Milano chiesero atti Onorato inchiesta Open (Di mercoledì 19 gennaio 2022) All'interno del materiale trasmesso a Milano, ci sarebbero state anche le chat inviate da Vincenzo Onorato a Beppe Grillo e da questo girate a esponenti politici dei Cinque Stelle con richieste per «aiutare» il gruppo di navigazione italiano gravato da debiti finanziari. Le chat sono poi finite nell'inchiesta che vede il fondatore del M5s e l'armatore indagati per traffico di influenze L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) All'interno del materiale trasmesso a, ci sarebbero state anche le chat inviate da Vincenzoa Beppee da questo girate a esponenti politici dei Cinque Stelle con richieste per «aiutare» il gruppo di navigazione italiano gravato da debiti finanziari. Le chat sono poi finite nell'che vede il fondatore del M5s e l'armatore indagati per traffico di influenze L'articolo proviene da Firenze Post.

