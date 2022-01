Due arresti in Congo per omicidio ambasciatore Attanasio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono due gli uomini arrestati ieri nella Repubblica democratica del Congo con l'accusa di aver ucciso l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, in un agguato a nord di Goma lo scorso febbraio, nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono due gli uomini arrestati ieri nella Repubblica democratica delcon l'accusa di aver ucciso l'italiano Luca, in un agguato a nord di Goma lo scorso febbraio, nel ...

Advertising

straneuropa : C'è uno agli arresti domiciliari che scrive a uno che è stato dentro 5 anni per parlare di come far eleggere presid… - iconanews : Due arresti in Congo per omicidio ambasciatore Attanasio - TGEUR24 : Sono due gli arresti effettuati in #Congo per l'omicidio dell'ambasciatore #Attanasio, ma è ancora in fuga… - MeridioNews : Vittoria, due arresti per aggressioni a poliziotti Gli episodi si sono verificati a distanza di 24 ore - Lasiciliaweb : Rapine in centro a Catania Minacciavano con spranghe e rubavano cellulari: due arresti -