CVD, non c'era bisogno di un "hacker" per trasmettere un film hard nella conferenza Zoom del Senato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) «Qualcuno si è introdotto clandestinamente trasmettendo un video dal contenuto pornografico» – aveva commentato Maria Laura Mantovani, la senatrice del Movimento 5 Stelle che era stata tra le organizzatrici dell'evento sulla Pubblica Amministrazione trasparente, alla presenza del premio Nobel Parisi, che è stato caratterizzato da un momento di forte imbarazzo: un utente ha trasmesso una scena di un film porno che è stata al centro dello schermo per circa un minuto, prima di essere silenziata. Questo ha portato l'esponente pentastellata a rivolgersi alla Polizia Postale e alcuni quotidiani a titolare sull'azione di un presunto "hacker" che avrebbe fatto l'azione dimostrativa. Peccato che, ancora una volta, si parli di hacker a sproposito. Su un post Facebook di presentazione dell'evento, era stata la stessa Maria Laura Mantovani a ...

Ultime Notizie dalla rete : CVD non Addio "Veggio", maestro di basket e vita Crescendo non lasciatevi condizionare da nessuno, siate uomini e donne liberi". Così Ventura si ... che aveva fatto nascere in seno alla Cvd Basket Casalecchio 1971, di cui è stato allenatore e storico ...

Powerdir, la nuova vulnerabilità di macOS scoperta da Microsoft ... ottenendo così un accesso non autorizzato ai dati protetti di un utente . Microsoft ha condiviso le scoperte del suo team di sicurezza con Apple attraverso Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) ...

Che cosa sono le indennità-malattia delle mele? Le mele contengono parecchie componenti che sono collegate con un rischio diminuito di malattia cardiovascolare (CVD). Le mele hanno dimostrato gli effetti benefici nel corpo umano, compreso la ...

