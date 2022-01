Covid, Melandri: “Non sono no vax, sono free vax” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Non sono un no vax, sono un free vax. Io il Djokovic italiano? No assolutamente, mi prendo mie responsabilità” per le dichiarazioni sul contagio volontario e sul vaccino. L’ex pilota MotoGo Marco Melandri, ospite di Non è l’arena su La7, torna sulle affermazioni per cui avrebbe preso apposta il Covid pur di non fare il vaccino. “Era un momento di frustrazione, non ho cercato il contagio ma una volta avuto il contatto ho cercato di ironizzare, tanto ormai non cambiava nulla. Non sono un no vax, sono un free vax, penso che ognuno deve essere libero di scegliere il proprio destino”, sottolinea in studio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Nonun no vax,unvax. Io il Djokovic italiano? No assolutamente, mi prendo mie responsabilità” per le dichiarazioni sul contagio volontario e sul vaccino. L’ex pilota MotoGo Marco, ospite di Non è l’arena su La7, torna sulle affermazioni per cui avrebbe preso apposta ilpur di non fare il vaccino. “Era un momento di frustrazione, non ho cercato il contagio ma una volta avuto il contatto ho cercato di ironizzare, tanto ormai non cambiava nulla. Nonun no vax,unvax, penso che ognuno deve essere libero di scegliere il proprio destino”, sottolinea in studio. L'articolo proviene da Italia Sera.

