**Covid: domani Draghi firma Dpcm, green pass base quasi dappertutto, pochi gli esentati** (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Verrà firmato domani, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti di Palazzo Chigi, il Dpcm legato all'ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l'obbligo vaccinale per gli over 50. Il Dpcm in questione deve dettagliare le realtà in cui non sarà richiesto il super green pass -quello che possono esibire i vaccinati o guariti da Covid- o il semplice green pass per poter accedervi. Ad allungare i tempi per la firma del Dpcm il confronto che ha visto coinvolti i ministeri competenti, ovvero Salute, Giustizia, Pubblica amministrazione e Sviluppo economico sugli 'esenti' del green pass base. Che saranno pochi, ridotti ...

