Cartabia: "Il carcere di Sollicciano a Firenze è in condizioni indecorose" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gennaio 2022 - "Sono stata al carcere di Sollicciano a Firenze e ho potuto vedere di persona le condizioni indecorose di questo, come di altri istituti, nonostante la manutenzione ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gennaio 2022 - "Sono stata aldie ho potuto vedere di persona ledi questo, come di altri istituti, nonostante la manutenzione ...

Advertising

ContiNicola_ : RT @BenedettaFrucci: Molto bene Cartabia sul carcere, parole umane e di garantismo. Peccato per il silenzio sulle correnti e sul Csm. I ver… - GabrieleMejor08 : RT @BenedettaFrucci: Molto bene Cartabia sul carcere, parole umane e di garantismo. Peccato per il silenzio sulle correnti e sul Csm. I ver… - BenedettaFrucci : Molto bene Cartabia sul carcere, parole umane e di garantismo. Peccato per il silenzio sulle correnti e sul Csm. I… - luigicaroppo : Cartabia: 'Il carcere di Sollicciano a Firenze è in condizioni indecorose' - qn_lanazione : #Cartabia: 'Il #carcere di #Sollicciano a #Firenze è in condizioni indecorose' -