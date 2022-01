Calciomercato Milan | colpo di scena | in arrivo il gigante olandese

Advertising

DiMarzio : .@acmilan, trattativa in corso con il #Monaco per il riscatto di #Pellegri: poi sarà prestito al @TorinoFC_1906 - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan pensa a #Bailly del @ManUtd. Da #Casale a #Bremer: le strategie per il futuro - pisto_gol : Tra i 20 club UEFA che hanno speso di più sul calciomercato ci sono 3 italiane-Juventus Milan e Roma-10 inglesi, 3… - MilanLiveIT : #Milan, individuato il rinforzo ideale in difesa ?? Arriva dalla #PremierLeague: prima offerta rifiutata ? ??… - CalcioOggi : Milan, continua l'emergenza continua. Ma il mercato può essere (ancora) una risorsa - Milan News -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Quella di domenica sera sarà una partita fondamentale per il Milan ma anche molto importante per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese non segna in campionato a San Siro da ben 4 mesi: l'ultima volta contro la Lazio. Curiosità: al Var c'è Marco Serra, reduce dal grave errore commesso lunedì sera a San Siro nel finale di Milan-Spezia: poi il designatore Rocchi lo fermerà per una o due giornate di campionato. Bellissimo gesto di Paulo Dybala per Alvaro Morata in Juventus-Sampdoria di Coppa Italia. Lo spagnolo ha ringraziato pubblicamente il compagno negli spogliatoi. Quella vista contro la Sampdoria, è sta ...