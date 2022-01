Borsa: Asia chiude in calo, timori per stretta Fed (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le Borse europee chiudono in calo, in scia con Wall Street e dopo il rialzo dei rendimenti dei Treasury ai massimi degli ultimi due anni. L'aumento dei titoli di Stato Usa alimentano i timori degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le Borse europee chiudono in, in scia con Wall Street e dopo il rialzo dei rendimenti dei Treasury ai massimi degli ultimi due anni. L'aumento dei titoli di Stato Usa alimentano idegli ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia chiude in calo, timori per stretta Fed: In forte flessione Tokyo (-2,8%). Lo yen si apprezza sul dollaro - infoiteconomia : Borsa Tokyo giù, Asia negativa per timore banche centrali. Paura Fed con rendimenti Treasuries a record gennaio 202… - ansa_economia : Borsa: Asia chiude in calo,si guarda a petrolio e inflazione. Tokyo (-0,27%) dopo banca centrale. Yen in calo su do… - fisco24_info : Borsa: Asia chiude in calo,si guarda a petrolio e inflazione: Tokyo (-0,27%) dopo banca centrale. Yen in calo su do… - zazoomblog : Borsa: Asia chiude in rialzo dopo il Pil della Cina - #Borsa: #chiude #rialzo #della -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia Borsa: Asia chiude in calo, timori per stretta Fed Le Borse europee chiudono in calo, in scia con Wall Street e dopo il rialzo dei rendimenti dei Treasury ai massimi degli ultimi due anni. L'aumento dei titoli di Stato Usa alimentano i timori degli ...

Borsa Tokyo - 3%, sell in Asia post caduta Nasdaq ( - 2,6%) e boom tassi Treasuries Usa La borsa di Shanghai cede lo 0,63%, Hong Kong - 0,42%, Sidney - 1,03%, Seoul - 0,73%. Ieri il Dow Jones è capitolato di 540 punti, zavorrato dallo scivolone di Goldman Sachs, crollato fino a - 7% ...

Borsa: Asia chiude in calo,si guarda a petrolio e inflazione ANSA Nuova Europa Piazza Affari attesa in rosso. Occhio a Generali, Unicredit, Prysmian e Moncler Dopo il selloff negli Usa e la brutta sessione asiatica, che ha visto il Nikkei cedere il 3%, i futures sull'Eurostoxx 50 sono in calo dello 0,4% e quelli sul Nasdaq in contrazione dello 0,8%. Questa ...

Borsa: Asia chiude in calo, timori per stretta Fed Le Borse europee chiudono in calo, in scia con Wall Street e dopo il rialzo dei rendimenti dei Treasury ai massimi degli ultimi due anni. (ANSA) ...

Le Borse europee chiudono in calo, in scia con Wall Street e dopo il rialzo dei rendimenti dei Treasury ai massimi degli ultimi due anni. L'aumento dei titoli di Stato Usa alimentano i timori degli ...Ladi Shanghai cede lo 0,63%, Hong Kong - 0,42%, Sidney - 1,03%, Seoul - 0,73%. Ieri il Dow Jones è capitolato di 540 punti, zavorrato dallo scivolone di Goldman Sachs, crollato fino a - 7% ...Dopo il selloff negli Usa e la brutta sessione asiatica, che ha visto il Nikkei cedere il 3%, i futures sull'Eurostoxx 50 sono in calo dello 0,4% e quelli sul Nasdaq in contrazione dello 0,8%. Questa ...Le Borse europee chiudono in calo, in scia con Wall Street e dopo il rialzo dei rendimenti dei Treasury ai massimi degli ultimi due anni. (ANSA) ...