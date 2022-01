Associazione e traffico di droga a Crotone, eseguite 13 misure cautelari (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un'operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, è in corso nella mattinata odierna a Crotone, con l'impego di decine di poliziotti appartenenti ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un'operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, è in corso nella mattinata odierna a, con l'impego di decine di poliziotti appartenenti ...

Advertising

ledicoladelsud : Ventidue ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite stamattina dal nucleo di Polizia economico-… - MarioPonzo4 : @GuidoCrosetto @beppe_grillo Ormai i politici specie quelli del PD è del movimento 5Stelle si sono fatti dettare le… - ilcirotano : Crotone, Operazione della Polizia di Stato, in corso provvedimenti a soggetti appartenenti associazione dedita al t… - Mela40381779 : non sanno piu' cosa inventarsi per colpire il #M5S ..il traffico di influenze del #blog di un cittadino semplice co… - summo_t : Traffico di influenze & Concorso esterno in associazione mafiosa. Il gioco è fatto! -