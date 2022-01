Ancora cieli sereni | poche nuvole in serata

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Simone Budelli ci accompagna a conoscere che tempo farà a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. ANALISI GENERALE Un’ampia area di alta pressione sull’Europa centro-occidentale portatempo stabile, con le perturbazioni in transito sull’Europa settentrionale. Da domani, giovedì, un’impulso di aria molto fredda inizierà a scendere dalla Scandinavia verso l’Europa centrale e orientale, interessando anche l’Italia a partire da venerdì soprattutto sui versanti adriatici. La lombardia subirà un moderato calo termico, ma sempre in un contesto di tempo stabile e assenza di precipitazioni. Mercoledì 19 gennaio 2022 Tempo Previsto: Cielo sereno poco nuvoloso ovunque. In mattinata possibili nebbie sulla bassa pianura in parziale dissolvimento in giornata. Tra sera e notte nuvolosità in aumento in ...