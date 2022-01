Al Galeazzi di Milano (diretto da Pregliasco), niente cure senza il super green pass (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen – Durante la puntata del programma televisivo condotto da Mario Giordano, Fuori dal coro, è andato in onda un servizio che raccoglieva le testimonianze di due pazienti in lista di attesa per un intervento chirurgo presso Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, clinica del Gruppo San Donato. Nell’ospedale diretto da Pregliasco niente cure senza super green pass Sentiti dall’inviato Fuori dal coro, due pazienti hanno affermato che al Galeazzi, senza super green pass, non è possibile alcun intervento chirurgico. Gli operatori del call center dell’ospedale, contattati dai due pazienti a cui sono state negate le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen – Durante la puntata del programma televisivo condotto da Mario Giordano, Fuori dal coro, è andato in onda un servizio che raccoglieva le testimonianze di due pazienti in lista di attesa per un intervento chirurgo presso Istituto ortopedicodi, clinica del Gruppo San Donato. Nell’ospedaledaSentiti dall’inviato Fuori dal coro, due pazienti hanno affermato che al, non è possibile alcun intervento chirurgico. Gli operatori del call center dell’ospedale, contattati dai due pazienti a cui sono state negate le ...

