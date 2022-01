Air Italy | il Papa ai lavoratori in Vaticano | “Prego per voi | per i vostri diritti e per la giustizia sociale Auspico che si trovi presto una soluzione”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il, al termine dell’udienza generale, ha rivolto un saluto ailicenziati della compagnia aerea Air, presenti con una delegazione nell’Aula Paolo VI. “che la loro situazione lavorativa possa trovare unapositiva, nel rispetto deidi tutti, specialmente delle famiglie. È importante custodire ilavorativi di tutti”, ha detto il. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 gennaio, è previsto un presidio della Filt-Cgil davanti al ministero dello Sviluppo economico per dire “No ai licenziamenti e chiedere un intervento delle istituzioni per prolungare la cassa integrazione, a salvaguardia dell’occupazione dei 1.322della compagnia”. L’ammortizzatore è scaduto il 31 dicembre ...

Papa Francesco ha riacceso questa mattina i riflettori su una delle crisi aziendali più sconcertanti del mondo dei trasporti, che vede morireall'indomani del suo potenziamento, gettando sul lastrico migliaia di famiglie. Il Papa ha unito la sua voce al loro grido disperato incontrando i capofamiglia, arrivati in gran parte dalla ...Olbia . La vertenzanon si ferma. Dopo le varie manifestazioni a Roma alla presenza di sindacati e lavoratori prosegue la lotta di questi ultimi. Si legge in una nota stampa Anpav di Marco Bardini: "La ...ROMA. Una delegazione mista di lavoratrici e lavoratori Air Italy hanno partecipato questa mattina in Vaticano all'udienza generale del Papa. Ne danno notizia le organizzazioni si ...19 gennaio, 12:43 Economia Air Italy, il Papa ai lavoratori: "Prego per voi e per una maggiore giustizia sociale" Griffo (Cgil), dopo l'udienza dal Pontefice: "Ci ha chiesto di pr ...