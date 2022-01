“Volgare, acida e arrogante!”: Sonia Bruganelli scivola pesantemente, caos totale sullo stipendio (Di martedì 18 gennaio 2022) Sonia Bruganelli ne ha fatta un’altra e stavolta non passa inosservata. Le sue dichiarazioni sono chiare, il pubblico non ce la fa più Sonia Bruganelli nella bufera, le sue parole non piacciono più (Youtube)Al GF VIP la tensione tra le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, è sempre abbastanza alle stelle. Le due non sono mai andate d’amore e d’accordo ma per lavoro, si sa, ci si fa andare bene tutti. Questa volta, però, insieme alla Volpe c’è anche tutto il pubblico da casa: le uscite della Bruganelli hanno stancato e non la si può più scusare. L’ennesimo scivolone compiuto ieri sera in puntata non è passato inosservato e le conseguenze saranno da capire. Leggi anche >>> “Due vipere!”: terremoto al GF Vip, chiesta la squalifica ... Leggi su specialmag (Di martedì 18 gennaio 2022)ne ha fatta un’altra e stavolta non passa inosservata. Le sue dichiarazioni sono chiare, il pubblico non ce la fa piùnella bufera, le sue parole non piacciono più (Youtube)Al GF VIP la tensione tra le due opinioniste,e Adriana Volpe, è sempre abbastanza alle stelle. Le due non sono mai andate d’amore e d’accordo ma per lavoro, si sa, ci si fa andare bene tutti. Questa volta, però, insieme alla Volpe c’è anche tutto il pubblico da casa: le uscite dellahanno stancato e non la si può più scusare. L’ennesimo scivolone compiuto ieri sera in puntata non è passato inosservato e le conseguenze saranno da capire. Leggi anche >>> “Due vipere!”: terremoto al GF Vip, chiesta la squalifica ...

VioletCri : @DSantanche È volgare, acida, perfida, cattiva, dalle sue tristi esperienze non ha imparato nulla. - nancy27453615 : RT @Annarossa42: @secrethidinspot Si sente benissimo quello che dice ...donna acida..cattiva ..sclerotica...pettegola..arrigante ..volgare.… - Annarossa42 : @secrethidinspot Si sente benissimo quello che dice ...donna acida..cattiva ..sclerotica...pettegola..arrigante ..v… - Seoulmate2018 : RT @dobledouble: Ma scusate Barù può fare battute un po' too much certe volte...tipo quella sul volgare di prima, ma Jessica no? Non può an… - dobledouble : Ma scusate Barù può fare battute un po' too much certe volte...tipo quella sul volgare di prima, ma Jessica no? Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Volgare acida Katia Ricciarelli umiliata da Vladimir Luxuria: "Non mi piace per niente perchè ?" Ha un linguaggio volgare, razzista, sessista e omofobo'. Questo nello specifico quanto dichiarato ... Il commento al veleno di Vladimir 'In questo momento è così acida che se prende un bicchiere di ...

Vladimir Luxuria demolisce Katia Ricciarelli: 'È talmente acida che...' ...volgare, razzista, sessista, omofobo e sono sicuro che quando Signorini è andato a parlare, la persona direttamente coinvolta deve essere Katia, che in questo periodo è diventata così acida. , se ne ...

