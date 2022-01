Venezia | Okereke è rinato | ora vuole restare in Serie A

(Di martedì 18 gennaio 2022)con la maglia dele orasegnare ancora perinA Davidha segnato il gol dell’1-1 traed Empoli ed è salito a quota 5 reti in campionato. Un ottimo bottino fino a questo momento con i lagunari che pensano ora di riscattarlo dal Bruges. La cifra per acquistarlo a titolo definitivo si aggira attorno ai 12 milioni di euro, un investimento importante che potrebbe però fruttare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, ilstarebbe pensando di riscattarepensando anche poi a una cessione “immediata” a prezzi più alti contando anche sulla voglia di esplodere inA del ragazzo che intanto punta la doppia cifra in ...

Advertising

VeneziaFC_IT : Okereke si è dimostrato propositivo fino ad ora, giustificando la scelta di Zanetti. Il suo contributo sarà fondame… - CalcioNews24 : Il #Venezia a lavoro sul futuro di #Okereke - OfficialKO_Line : Serie A Giornata 22 FT: Venezia 1-1 Empoli ? 73' David Okereke ===== ? 26' Szymon Zurkowski FT: Roma 1-0 Cagliar… - princigallomich : Okereke risponde a Zurkowski, Venezia-Empoli 1-1 - sportli26181512 : Venezia, Okereke salva i lagunari. Nani subito incisivo. Kiyine e Tessmann fuori fase: Venezia, Okereke salva i lag… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Okereke

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloè rinato con la maglia dele ora vuole segnare ancora per restare in Serie A Davidha segnato il gol dell'1 - 1 traed Empoli ed è salito a quota 5 reti in campionato. ...Il Milan perde in casa contro lo Speziaed Empoli hanno pareggiato per 1 - 1 nella sfida di domenica alle 15. Vantaggio ospite firmato Zurkowski e pari dei veneti di. Alle 18 la Roma ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Okereke è rinato con la maglia del Venezia e ora vuole segnare ancora per restare in Serie A David Okereke ha segnato il gol dell’1-1 tra Venezia ed Emp ...A un certo punto, dalla tribuna, ci eravamo messi a guardare la luna. Un po’ rassegnati, un po’ delusi da un Venezia spento, confuso. Gli smartphone di buona parte degli spettatori puntavano là dietro ...