Un'ora sola vi vorrei 2022 stasera su Rai2: Enrico Brignano riflette sull'operato di Sergio Mattarella (Di martedì 18 gennaio 2022) stasera su Rai2 alle 21:20 torna Enrico Brignano con la nuova puntata di Un'ora sola vi vorrei 2022 e con una riflessione sull'operato di Sergio Mattarella. stasera su Rai2 alle 21:20 appuntamento con la quarta puntata di Un'ora sola vi vorrei 2022, il one man show di Enrico Brignano che rilegge il mondo e la contemporaneità con ironia, senza rinunciare all'empatia. A pochi giorni dal voto per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica Italiana, l'attore comico romano riflette sull'operato del Presidente uscente, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022)sualle 21:20 tornacon la nuova puntata di Un'oravie con una riflessionedisualle 21:20 appuntamento con la quarta puntata di Un'oravi, il one man show diche rilegge il mondo e la contemporaneità con ironia, senza rinunciare all'empatia. A pochi giorni dal voto per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica Italiana, l'attore comico romanodel Presidente uscente, ...

