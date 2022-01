Tuttosport: Agnelli e Elkann furiosi per il gesto di Dybala dopo il gol all’Udinese (Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo quanto scrive Tuttosport, la Juventus non ha preso bene l’atteggiamento di Paulo Dybala, dopo il gol segnato contro l’Udinese. L’argentino non ha esultato, anzi, è tornato a centrocampo guardando minacciosamente la tribuna in cerca della dirigenza del club. “La società e la proprietà sono rimaste delusissime dall’atteggiamento egoista del numero dieci e capitano bianconero che ha anteposto una questione personale al momento difficile della squadra, che di tutto ha bisogno tranne che di una polemica interna in questa fase di risalita, faticosa e complicata dalle circostanze. Se può esserci comprensione per chi è alle prese con la trattativa che può condizionare il suo futuro, non può essercene per un gesto così plateale, pubblico e destabilizzante per l’ambiente”. dopo le parole di Arrivabene ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo quanto scrive, la Juventus non ha preso bene l’atteggiamento di Pauloil gol segnato contro l’Udinese. L’argentino non ha esultato, anzi, è tornato a centrocampo guardando minacciosamente la tribuna in cerca della dirigenza del club. “La società e la proprietà sono rimaste delusissime dall’atteggiamento egoista del numero dieci e capitano bianconero che ha anteposto una questione personale al momento difficile della squadra, che di tutto ha bisogno tranne che di una polemica interna in questa fase di risalita, faticosa e complicata dalle circostanze. Se può esserci comprensione per chi è alle prese con la trattativa che può condizionare il suo futuro, non può essercene per uncosì plateale, pubblico e destabilizzante per l’ambiente”.le parole di Arrivabene ...

Advertising

capuanogio : #Agnelli ed #Elkann delusi per l’atteggiamento di #Dybala durante #JuventusUdinese. Lo sfogo pubblico ha messo in d… - FrancescoCabri4 : RT @SCUtweet: Tuttosport ?? #Dybala ha deluso sia #Elkann che #Agnelli: l'atteggiamento di Paulo in #JuveUdinese non è da capitano e può cr… - napolista : Tuttosport: Agnelli e Elkann furiosi per il gesto di #Dybala dopo il gol all’Udinese Società e proprietà sono delu… - tuttosport : #Dybala, cosa fai? Agnelli e Elkann furiosi ?? - Indo39646107 : RT @capuanogio: #Agnelli ed #Elkann delusi per l’atteggiamento di #Dybala durante #JuventusUdinese. Lo sfogo pubblico ha messo in difficolt… -