Studenti medi e Cgil: illegittime sospensioni Liceo Nomentano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma – "La Rete degli Studenti medi e l'FLC Cgil Roma Est esprimono vicinanza e solidarietà agli Studenti e alle studentesse del Liceo 'Nomentano', che rischiano di ricevere provvedimenti repressivi perché ritenuti responsabili dell'occupazione del 22 novembre scorso". Lo scrivono le due organizzazioni in un comunicato congiunto. "Venerdì 14 gennaio è arrivata comunicazione ad uno studente della sede succursale che il Consiglio di Classe, riunitosi in assenza della rappresentanza genitoriale e studentesca in occasione degli scrutini del primo trimestre, aveva decretato la sospensione per lo studente 'per i fatti relativi all'occupazione', in violazione a quanto prevede il regolamento di disciplina dell'istituto", continuano. "Successivamente, a seguito della denuncia degli ...

