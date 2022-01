Salernitana, l’ex d.s. Fabiani: «Sfido chiunque a trovare una plusvalenza fittizia» (Di martedì 18 gennaio 2022) l’ex d.s. della Salernitana Fabiani ha parlato dell’accusa di plusvalenze fittizie tra i granata e la Lazio Angelo Fabiani, ex direttore sportivo della Salernitana, intervistata da Report ha parlato dell’accusa di plusvalenze fittizie tra il club granata e la Lazio. LE PAROLE – «Bisogna fare un distinguo. Sfido chiunque a trovare una plusvalenza fittizia, è diverso da una valorizzazione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022)d.s. dellaha parlato dell’accusa di plusvalenze fittizie tra i granata e la Lazio Angelo, ex direttore sportivo della, intervistata da Report ha parlato dell’accusa di plusvalenze fittizie tra il club granata e la Lazio. LE PAROLE – «Bisogna fare un distinguo.una, è diverso da una valorizzazione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

citynowit : Se la società decide di puntare sul giovane Turati, allora l'ex Salernitana potrebbe chiedere di andare via - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Salernitana, in arrivo l’ex Napoli Luigi Sepe: Salernitana, in arrivo l… - fedegranata1919 : News Calciomercato: Previsto per domani l'incontro per la chiusura di #Luigisepe dal #Parma che debutterà con la Sa… - siamo_la_Roma : ?? Walter #Sabatini a #Salerno vorrebbe cambiare allenatore ?? L'ex #Roma pensa ad un altro ex giallorosso ?? Sugge… - danieletoriello : @gippu1 Uno dei Carlo Petrone tra l’altro ex allenatore tre volte di Salernitana (e Salerno Calcio). -