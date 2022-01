Advertising

DiMarzio : Il #RealMadrid vince la Supercoppa di Spagna: battuto l'#AthleticBilbao. È il 21º titolo per Carlo #Ancelotti - DiMarzio : Allegri-Real Madrid era tutto fatto. Mancava solo la firma e all’ultimo il ripensamento. I retroscena ????… - juventusfc : ?? Allegri: «Domani saranno 300 panchine con la Juventus. Facendo un rapido ragionamento, la partita che mi ha emozi… - napolista : Real Madrid, è morto Francisco #Gento, l’unico nella storia del calcio ad aver vinto 6 Coppe dei Campioni Aveva 88… - juvssl : ogni sera, prima di andare a dormire, mi vedo i video di ronaldo al real madrid -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Se il suo sogno è quello di giocare al Barcellona o al, possiamo dire che, proseguendo su questa strada, può continuare a giocare a Napoli. Se il gol di Ciccio Petagna con la Samp ha ...Durante le partite di Champions League cosa si aspetta il Psg che sia protetto contro il? No, non credo Quindi in questi casi devono metterci loro i modi duri e il giusto atteggiamento". ...Real Madrid super campione di Spagna per la dodiceesima volta nella sua storia: ventunesimo trofeo in carriera da allenatore per Ancelotti ...Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 18 gennaio 2022. Marca "'Andiamo a prendere tutti i titoli'" Nel.