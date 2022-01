Quirinale: Serracchiani (Pd), 'pronti a fare nome per larga maggioranza anche con centrodestra' (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Nel centrodestra c'è una commedia degli inganni. Il centrosinistra ha un atteggiamento responsabile, ragiona, ha profili eventualmente da proporre, vedremo se farlo. Ma noi non mettiamo in campo capi di partito che dividono ma persone che saranno in grado di mettere insieme una larga maggioranza e siamo pronti a discuterne con il centrodestra". Lo ha detto Debora Serracchiani a Rainews24 parlando del Quirinale. Dalle ultime affermazioni sul Quirinale, Salvini "sta facendo fuori Berlusconi. Se parte dal piano B e la B non è Berlusconi, lo ha messo da parte -ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera-. Non sta a me dire il nome, ma Salvini deve condividerlo e poi tirarlo fuori come nome del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Nelc'è una commedia degli inganni. Il centrosinistra ha un atteggiamento responsabile, ragiona, ha profili eventualmente da proporre, vedremo se farlo. Ma noi non mettiamo in campo capi di partito che dividono ma persone che saranno in grado di mettere insieme unae siamoa discuterne con il". Lo ha detto Deboraa Rainews24 parlando del. Dalle ultime affermazioni sul, Salvini "sta facendo fuori Berlusconi. Se parte dal piano B e la B non è Berlusconi, lo ha messo da parte -ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera-. Non sta a me dire il, ma Salvini deve condividerlo e poi tirarlo fuori comedel ...

