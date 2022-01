Quirinale, Meloni: “Giovedì Berlusconi avrà le idee più chiare” (Di martedì 18 gennaio 2022) Per quanto riguarda la partita del Quirinale “il centrodestra può giocare le sue carte, l’importante è che resti unito”. E’ quanto ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite della puntata di ‘Porta a Porta in onda stasera. “Oggi il nome che è emerso è quello di Berlusconi, ha gli elementi di garanzia per difendere le cose che voglio difendere. Giovedì Berlusconi avrà le idee più chiare, se Berlusconi rinuncia il centrodestra ha diritto di fare le sue proposte e anche Fratelli d’Italia ha le sue proposte”. “Penso che ci siano personalità anche nel campo della cultura politica del centrodestra che possano avere una maggioranza e rifiuto l’idea che chi è nella cultura di centrodestra non possa avere diritto di ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) Per quanto riguarda la partita del“il centrodestra può giocare le sue carte, l’importante è che resti unito”. E’ quanto ha detto Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, ospite della puntata di ‘Porta a Porta in onda stasera. “Oggi il nome che è emerso è quello di, ha gli elementi di garanzia per difendere le cose che voglio difendere.lepiù, serinuncia il centrodestra ha diritto di fare le sue proposte e anche Fratelli d’Italia ha le sue proposte”. “Penso che ci siano personalità anche nel campo della cultura politica del centrodestra che possano avere una maggioranza e rifiuto l’idea che chi è nella cultura di centrodestra non possa avere diritto di ...

