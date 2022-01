Qualità dell’aria: Lombardia ancora oltre i limiti, ma in miglioramento. L’analisi della Regione, Legambiente chiede azioni trasversali (Di martedì 18 gennaio 2022) ancora oltre il consentito dalla normativa italiana europea ma comunque in miglioramento come già evidenziato dal trend degli ultimi anni: sono i dati della Qualità dell’aria per il 2021. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 18 gennaio 2022)il consentito dalla normativa italiana europea ma comunque income già evidenziato dal trend degli ultimi anni: sono i datiper il 2021.

Advertising

BusaFabio : 'Nonostante la percezione generale, supportata anche dalle misure temporanee antismog tuttora in vigore in alcune p… - Simo07827689 : RT @gianlucac1: Io sono a favore di tenere le scuole aperte a tutti i costi bisognava Almeno fare 2 cose 1) migliorare la qualita dell'ari… - cremaonline : Qualità dell’aria: #Cremona migliora, ma rimane la città più inquinata della #Lombardia - Filippo_Sq : RT @ProvinciaVi: Al via la campagna di comunicazione della Provincia di Vicenza e dei Comuni per una migliore qualità dell’aria: “Missione… - AnnamariaSegan1 : RT @RegLombardia: #News Prosegue il miglioramento della qualità dell’aria in Regione Lombardia, in base ai dati 2021 presentati questa matt… -