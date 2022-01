“Pomeriggio 5” | sganciata la bomba in studio | “Mi ha tradita!” La reazione della D’Urso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio sganciata

Davide Marta

...nuovo protocollo riguardante la Serie A e tutti gli altri sport di squadra stabilito nel... una prescrizionedallo stato vaccinale di ciascun atleta. Per quanto riguarda i contatti ......'Erano circa le quattro del' !E mi viene da sorridere, al sol pensiero che noi, oggi, ... La Fede è finalizzata alla ricerca di una persona - Gesù - , la Religione,dalla Fede, si ...Una bomba che Pellegrino non si era resa conto di aver sganciato nel momento in cui stava raccontando l’accaduto Patrizia Pellegrino è rimasta nella casa del Grande Fratello Vip soltanto per poco temp ...L’attrice napoletana nel raccontare del suo rapporto con Soleil Sorge ha detto:. “Nella mia clip su Soleil avevo detto anche che era simpatica, ma hanno tagliato il primo pezzetto e hanno lasciato sol ...