PNRR, 233 milioni per il territorio metropolitano torinese (Di martedì 18 gennaio 2022) Superano i 120 milioni di euro le risorse assegnate al territorio metropolitano di Torino nel PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno erogati da quest’anno e fino al 2026. Un budget importante, cui si affiancano altri 113 milioni di euro destinati solo al capoluogo Torino. “In tutto 233 milioni destinati alla rigenerazione, al rilancio economico, alla ricucitura sociale: un’occasione unica per il rilancio di tutto il Piemonte dalla quale dovremo trarre il massimo vantaggio” commenta il sindaco metropolitano Stefano lo Russo che oggi ufficialmente ha firmato il decreto nel quale sono indicati i termini e le tempistiche del finanziamento per la parte del vasto territorio non compreso nel capoluogo. “I tempi sono stretti, ma ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 18 gennaio 2022) Superano i 120di euro le risorse assegnate aldi Torino nel, il piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno erogati da quest’anno e fino al 2026. Un budget importante, cui si affiancano altri 113di euro destinati solo al capoluogo Torino. “In tutto 233destinati alla rigenerazione, al rilancio economico, alla ricucitura sociale: un’occasione unica per il rilancio di tutto il Piemonte dalla quale dovremo trarre il massimo vantaggio” commenta il sindacoStefano lo Russo che oggi ufficialmente ha firmato il decreto nel quale sono indicati i termini e le tempistiche del finanziamento per la parte del vastonon compreso nel capoluogo. “I tempi sono stretti, ma ...

