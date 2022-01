Occupazione, dati allarmanti: oltre l’11% dei lavoratori in situazione di povertà (Di martedì 18 gennaio 2022) dati preoccupanti emergono dal Rapporto della Commissione del ministero del Lavoro: oltre l’11% degli occupati in Italia si trova in situazione di povertà. Ecco le nuove strategie che potrebbero essere… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 18 gennaio 2022)preoccupanti emergono dal Rapporto della Commissione del ministero del Lavoro:degli occupati in Italia si trova indi. Ecco le nuove strategie che potrebbero essere… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

RadioRadicale : RT @RadioRadicale: Gli ultimi dati @istat_it sull'#occupazione in Italia. 'Il dato più interessante è che il tasso di occupazione è tornat… - LaRagione_eu : I dati parlano della crescita dell'#Italia, eppure attualmente ci troviamo sulla parte bassa della curva degli Stat… - salernonotizie : Cresce in Campania l’occupazione delle terapie intensive, i dati - FabioAppetiti : RT @TNannicini: I dati @minlavoro confermano che gli occupati aumentano. Ma è ferma al palo l'occupazione femminile. Per la svolta, abbiamo… - EuropeDirectNA : #Politicadicoesione 21-27 Il #budget UE di 392 miliardi di € rappresenta un investimento nei programmi nazionali e… -