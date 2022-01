Nuovo DPCM, ecco i negozi dove non servirà il Green pass (Di martedì 18 gennaio 2022) Oltre ad alimentari e sanitari, sarebbero pass free anche negozi di ottica o l’acquisto di pellet o legna per il riscaldamento, così come i carburanti. Attesa per il Nuovo DPCM con l’elenco dei negozi esentati dal Green pass base, quelli dove sarà garantito l’accesso anche ai no vax. Ancora in corso di valutazione edicole e tabaccai: si starebbe ipotizzando l’ok solo all’aperto, nei chioschi o ai distributori automatici nel caso delle sigarette. Dall’ottico (e non solo) senza Green pass In linea generale, il DPCM – previsto dall’ultimo decreto Covid che ha introdotto, tra l’altro, l’obbligo di vaccino per gli over 50 – dovrebbe distinguere tra attività commerciali all’aperto e al chiuso, e individuare ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 gennaio 2022) Oltre ad alimentari e sanitari, sarebberofree anchedi ottica o l’acquisto di pellet o legna per il riscaldamento, così come i carburanti. Attesa per ilcon l’elenco deiesentati dalbase, quellisarà garantito l’accesso anche ai no vax. Ancora in corso di valutazione edicole e tabaccai: si starebbe ipotizzando l’ok solo all’aperto, nei chioschi o ai distributori automatici nel caso delle sigarette. Dall’ottico (e non solo) senzaIn linea generale, il– previsto dall’ultimo decreto Covid che ha introdotto, tra l’altro, l’obbligo di vaccino per gli over 50 – dovrebbe distinguere tra attività commerciali all’aperto e al chiuso, e individuare ...

