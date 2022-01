Nuova Opel Rocks - e 09 | la limited edition BVB dedicata ai tifosi

Advertising

MILANO - Totalmente elettrica, totalmente diversa, e adesso anche totalmente unica per gli appassionati del Borussia Dortmbund: ecco laRocks - e. Il primo esempio di SUM(ovvero "Sustainable Urban Mobility" mobilità urbana sostenibile) è disponibile in occasione del girone di ritorno del campionato di calcio anche in ...... saranno solo elettriciInsignia: in futuro rinascerà crossover elettrico?Vivaro e - Hydrogen, il primo van fuel cell è già al lavoro UNIONE VINCENTE ''Rocks - e 09 è un vero e ...MILANO (ITALPRESS) - Totalmente elettrica, totalmente diversa, e adesso anche totalmente unica per gli appassionati del Borussia Dortmbund: ecco la nuova Opel R ...Opel Rocks-e 09: la ultracompatta full-electric a tiratura limitata scende in campo al fianco dei giocatori del Borussia Dortmund (BVB).